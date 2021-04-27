Российские хоккеисты отыгрались с 1:5 в матче юниорского ЧМ с США

Сборная России в матче первого тура юниорского чемпионата мира по хоккею одержала победу над сборной США со счетом 7:6, до этого уступая со счетом 1:5.

Лидеры сборной Иван Мирошниченко и Матвей Мичков отметились дублями, победная шайба овертайма на счету Никиты Чибрикова.

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Ранее Ивану Мирошниченко отказывали во въезде в США накануне старта турнира, пришлось вмешаться Международной федерации хоккея.

В следующем матче россияне встретятся с командой Финляндии, игра состоится в ночь на 28 апреля в 00:00 часов по московскому времени.

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ФОТО: pixabay.com
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