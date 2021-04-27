Российские хоккеисты отыгрались с 1:5 в матче юниорского ЧМ с США

Сборная России в матче первого тура юниорского чемпионата мира по хоккею одержала победу над сборной США со счетом 7:6, до этого уступая со счетом 1:5.

Лидеры сборной Иван Мирошниченко и Матвей Мичков отметились дублями, победная шайба овертайма на счету Никиты Чибрикова.