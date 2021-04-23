Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс», который закончился победой столичного клуба.

Овечкин получил травму в конце третьего периода. В овертайме и серии буллитов он на лед не выходил. «Я не знаю, что было не так. Я знаю только то, что в тот момент он был недоступен для игры», — сказал после матча тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт.