Александр Овечкин получил травму

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс», который закончился победой столичного клуба.

Овечкин получил травму в конце третьего периода. В овертайме и серии буллитов он на лед не выходил. «Я не знаю, что было не так. Я знаю только то, что в тот момент он был недоступен для игры», — сказал после матча тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

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Александр Овечкин в нынешнем сезоне в 43 матчах забросил 24 шайбы и сделал 18 голевых передач. Овечкин занимает шестое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. На его счету 730 забитых шайб. Лидером списка является Уэйн Гретцки с 894 голами.

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ФОТО: flickr.com
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