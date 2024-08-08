Российские гребцы остались без медалей Олимпиады в финальном заплыве каноэ-двоек
Российские гребцы Захар Петров и Алексей Коровашков остались без олимпийских медалей в финальном заплыве каноэ-двоек на 500 метров.
Полуфинальный старт россияне выиграли с лучшим результатом, а вот в финале стали лишь четвёртыми - фотофиниш показал, что они проиграли бронзовым призёрам всего пять сотых секунды.
Олимпийскими чемпионами стали представители Китая Лю Хао и Чжу Боуэн. Итальянцы Габриэле Касадеи и Карло Таккини финишировали вторыми, испанцы Хуан Морено и Диего Домингес замкнули ТОП-3.
Шанс выиграть медаль осталась у Петрова, который 9 августа примет участие в полуфинальном и, возможно, финальном заплыве на дистанцию в 1000 метров.
Ранее президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов заявил, что любая завоёванная российскими спортсменами олимпийская медаль сделает их героями, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru