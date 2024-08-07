Мэр Парижа: Ни один спортсмен не заболел из-за плавания в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что после проведения заплывов в Сене на Олимпиаде в Париже не заболел ни один спортсмен. Об этом сообщили РИА Новости.

Мэр Парижа Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпиады

Мэр отметила, что не было ни одного спортсмена, который бы заболел, проплыв в Сене, или снялся бы с соревнований из-за этого. Противоположную информацию Идальго назвала «фейком», подчеркнув, что национальные олимпийские комитеты «уже установили правду».

Ранее сообщалось, что триатлонистка Клэр Мишель из Бельгии госпитализирована с кишечной палочкой, после чего сборная страны отказалась от участия в смешанной эстафете. Позже сама триатлонистка опровергла эту информацию, и уточнила, что анализ крови показал заражение вирусом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Виктор Иванов
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