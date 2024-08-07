Мэр Парижа: Ни один спортсмен не заболел из-за плавания в Сене

Мэр отметила, что не было ни одного спортсмена, который бы заболел, проплыв в Сене, или снялся бы с соревнований из-за этого. Противоположную информацию Идальго назвала «фейком», подчеркнув, что национальные олимпийские комитеты «уже установили правду».

Ранее сообщалось, что триатлонистка Клэр Мишель из Бельгии госпитализирована с кишечной палочкой, после чего сборная страны отказалась от участия в смешанной эстафете. Позже сама триатлонистка опровергла эту информацию, и уточнила, что анализ крови показал заражение вирусом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



