Российские гребцы не поедут на этап Кубка мира в Польше
Российские гребцы пропустят этап Кубка мира, который пройдет в Польше. Об этом в интервью телеканалу «Матч ТВ» заявил генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.
Кроме того, спортсменов из Белоруссии и России отказалась принимать у себя Чехия в рамках чемпионата Европы.
По словам Исхаковой, спортсмены пропустят польский этап по двум причинам. «Страна сама по себе не очень настроена к россиянам, — это первое. Второе: обычно там Кубок мира слабее», — пояснила она.
Вместе с тем российские спортсмены выступят на первом этапе в Сегеде (Венгрия).
Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов заявил, что «Стероидная Олимпиада» — не первый опыт проведения игр, альтернативных обычной Олимпиаде, однако она обречена на забвение, к тому же ее участники не смогут достичь основной цели — побить мировые рекорды. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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