Российские гонщики Кротов и Жильцов выступят на ралли‑марафоне «Дакар 2024»

Пилоты выступят в категории Ultimate, в которой участвуют модифицированные и усовершенствованные внедорожники. Кротов и Жильцов проедут дистанцию на пикапе Toyota Hilux с номером «215» за команду Overdrive Racing.

В связи с отстранением от соревнований, российские гонщики вынуждены выступать с гоночными лицензиями других стран. Так, в профиле Кротова указана Киргизия.

Ралли-рейд «Дакар 2023» выиграл катарец Нассер Аль-Аттия, Кротов и Жильцов стали 27-ми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Марафон 2024 года вновь пройдёт Саудовской Аравии с 5 по 19 января 2024 года.

