Российские гандболистки вышли в плей-офф турнира Олимпиады

Женская сборная России по гандболу обыграла команду Франции в матче олимпийского турнира и обеспечила себе участие в четвертьфинале соревнования.

В четвертой игре турнира россиянки обыграли соперниц со счетом 28:27.

Сборная России набрала пять очков в четырех играх и расположилась на втором месте в группе B. В завершающем матче группового этапа наши спортсменки сыграют с командой Испании, игра состоится 2 августа.

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