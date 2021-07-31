Российские гандболистки вышли в плей-офф турнира Олимпиады
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Франции в матче олимпийского турнира и обеспечила себе участие в четвертьфинале соревнования.
В четвертой игре турнира россиянки обыграли соперниц со счетом 28:27.
Сборная России набрала пять очков в четырех играх и расположилась на втором месте в группе B. В завершающем матче группового этапа наши спортсменки сыграют с командой Испании, игра состоится 2 августа.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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