Российские гандболистки уступили шведкам на Олимпиаде
Женская сборная России проиграла Швеции со счётом 24:36 на олимпийском турнире по гандболу. До этого россиянки сыграли вничью с командой из Бразилии (24:24). Таким образом, они набрали одно очко и на данный момент занимают четвертое место в группе B. Следующий матч российские гандболистки проведут со сборной Венгрии 29 июля.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
- Российские гандболистки уступили шведкам на Олимпиаде
- Рассматривавшая дело Кумарина судья Горбунова найдена мертвой в Петербурге
- В Волгоградской области вводится обязательная вакцинация для ряда граждан
- В Токио зафиксировано рекордное за всю пандемию число заражений COVID-19 за сутки
- Ученые нашли новую причину тяжелого течения коронавируса
- В горах Бурятии найдены останки экипажа Ан-2, рухнувшего год назад
- В Китае нашли сотню шахт для ядерного оружия
- Вильфанд предупредил о возможной жаре в августе
- Россияне выиграли бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
- МВД завело дело о хищении в Центре подготовки космонавтов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru