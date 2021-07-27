Российские гандболистки уступили шведкам на Олимпиаде

Женская сборная России проиграла Швеции со счётом 24:36 на олимпийском турнире по гандболу. До этого россиянки сыграли вничью с командой из Бразилии (24:24). Таким образом, они набрали одно очко и на данный момент занимают четвертое место в группе B. Следующий матч российские гандболистки проведут со сборной Венгрии 29 июля.

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