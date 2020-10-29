Российские футболисты не сумели выиграть ни одного матча в первых раундах ЛЧ и ЛЕ

Российские футбольные команды в двух раундах групповых этапов турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА не выиграли ни одного матча. Об этом пишет Интерфакс.

Как передает агентство, первый раз за всю историю турнира Лиги чемпионов РФ смогла выставить три команды в групповой этап, однако это не помогло футболистам одержать ни одной победы. ФК "Зенит", который является чемпионом текущего сезона в России, на домашней арене проиграл бельгийской команде "Брюгге" со счетом 1:2, а затем немецкой "Боруссии" на гостевой со счетом 0:2.

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"Локомотив", занявший второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), также набрал только 1 балл в двух турах ЛЧ. С командой "Ред Булл Зальцбург" московский клуб сыграл вничью со счетом 2:2, а затем проиграл со счетом 1:2 "Баварии".

Также не смог набрать больше 1 очка в своей группе "Краснодар". Поражение от ФК "Челси" со счетом 0:4 СМИ назвали "разгромным". Московский ЦСКА, единственный представитель России в Лиге Европы, завершил вничью игру с загребским "Динамо" и матч с австрийским "Вольфсбергом".

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Фото: rfs.ru
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