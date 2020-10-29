Российские футболисты не сумели выиграть ни одного матча в первых раундах ЛЧ и ЛЕ

Российские футбольные команды в двух раундах групповых этапов турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА не выиграли ни одного матча. Об этом пишет Интерфакс.

Как передает агентство, первый раз за всю историю турнира Лиги чемпионов РФ смогла выставить три команды в групповой этап, однако это не помогло футболистам одержать ни одной победы. ФК "Зенит", который является чемпионом текущего сезона в России, на домашней арене проиграл бельгийской команде "Брюгге" со счетом 1:2, а затем немецкой "Боруссии" на гостевой со счетом 0:2.