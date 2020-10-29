СМИ: Поражение «Краснодара» в матче с «Челси» стало разгромным
ФК "Краснодар" в среду 28 октября в рамках группового этапа Лиги чемпионов потерпел "разгромное поражение" от английской команды "Челси", игра завершилась со счетом 0:4. Об этом сообщает argumenti.ru.
В Краснодаре состоялась матч 2-го раунда группового этапа Лиги чемпионов. Арбитром выступил турецкий судья Али Палабийик. Как передает издание, счет был открыт на 37-й минуте, и хозяевам за время матча не удалось отыграть ни одного мяча. Второй гол был забит с пенальти. Футболисты "Челси" также забили голы на 79-й и 90-й минутах встречи.
Издание назвало игру "разгромной" и "неудачной" для российской команды и отметило, что ранее "Краснодар" в первом матче на групповом этапе Лиги чемпионов одержал ничью на встрече с французским "Ренном".
Также argumenti.ru писало о том, на "еврокубковых" встречах на своей арене "Краснодар" сумел выиграть 3 мачта подряд. На данный момент "Краснодар" в своей группе Лиги Чемпионов набрал 1 очко.
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