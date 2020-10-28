Переводчица ЦСКА покинула пресс-конференцию, не найдя слов. Видео
Курьёзным моментом ознаменовалась пресс-конференция перед матчем Лиги Европы между московским ЦСКА и «Динамо» из Загреба. Во встрече со спортивными журналистами принимали участие тренер армейцев Виктор Гончаренко и хорватский полузащитник москвичей Кристиян Бистрович.
Девушка - переводчица не сумела перевести один из ответов легионера с русского языка на хорватский и в расстроенных чувствах покинула пресс-зал. Эта ситуация зафиксирована в видео трансляции пресс-конференции на официальном youtube-канале ЦСКА (с 6:30).
Сначала переводчица попросила сделать паузу, чтобы сориентироваться, после чего не выдержала и ушла. «Что-то случилось с девушкой», — приводит Газета.ру реакцию на происшествие директора московского клуба по связям с общественностью и информационной политике Сергея Аксенова.
Матч ЦСКА «Динамо» Загреб в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы состоится завтра в Москве, начало в 20:55 (мск).
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