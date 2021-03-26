Российские фигуристы принесли «золото» в соревнованиях спортивных пар
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотую награду на чемпионате мира в Стокгольме по итогам соревнований спортивных пар, сообщает «Матч ТВ».
Данное состязание стало для них дебютным. Второй результат показали двукратные чемпионы мира Суй Вэньцзин и Цун Хань из Китая. Тройку замкнули россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые лидировали после короткой программы.
Еще один российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов стал четвертым.
Власти Москвы в 2020 году выделили инвесторам 8 га земли для строительства новых спортивных объектов. Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что земля выдана в аренду на шесть лет в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.
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