Российские фигуристы принесли «золото» в соревнованиях спортивных пар

Данное состязание стало для них дебютным. Второй результат показали двукратные чемпионы мира Суй Вэньцзин и Цун Хань из Китая. Тройку замкнули россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые лидировали после короткой программы.

Еще один российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов стал четвертым.

Власти Москвы в 2020 году выделили инвесторам 8 га земли для строительства новых спортивных объектов. Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что земля выдана в аренду на шесть лет в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

