Ледовая арена открылась в коттеджном поселке «Березки River Village»

Руководитель бизнес-направления «Коммерция» ГК «Галс» Андрей Мухин сообщил, что новый спортивный комплекс с крытой ледовой ареной будет открыт круглый год и жители поселка смогут активно отдыхать, не выезжая за его пределы.

«Мы очень рады создавать в наших проектах многогранное пространство, которое позволяет заниматься спортом, организовывать насыщенный и запоминающийся отдых для каждого. Теперь жителям Рублево-Успенского шоссе не придется преодолевать огромные, даже по меркам Москвы, расстояния, чтобы покататься на коньках или заняться спортом», – отметил Мухин.

Нестандартные размеры ледовой арены позволяют проводить как групповые, так и индивидуальные занятия по хоккею и фигурному катанию. Для взрослых и детей, а также для профессиональных спортсменов в комплексе предусмотрены четыре изолированные раздевалки, два зала для функциональных тренировок и прокат оборудования.

С 1 марта в спортивном комплексе у юных хоккеистов и фигуристов будет большой выбор занятий: для маленьких хоккеистов тренировки будут проводиться в секции «Slap Shot» и хоккейной школе «Golden Lions», а фигуристы смогут записаться в «Лигу фигурного катания» и школу «Безумные снежинки». В тренерском составе - заслуженные тренеры, мастера спорта международного класса с опытом работы больше 20 лет.

Элитный коттеджный поселок «Березки River Village» расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе на территории 60 га. В составе поселка возведена 151 частная резиденция площадью от 472 до 1640 кв. м на участках от 20 до 50 соток. Для удобства жильцов в поселке создана вся необходимая развлекательная, спортивная и детская инфраструктура, которая гармонично вписана в уникальное природное окружение. В 2019 году открылись детский сад и кампус «Горки» международной инновационной Cambridge International School.

Коттеджный поселок «Березки River Village» стал победителем европейского конкурса European Property Awards 2017-2018 среди проектов из России в двух категориях: Архитектура загородного коттеджного комплекса - Multiple Residence Architecture и Многофункциональный комплекс – Mixed Use Development.

