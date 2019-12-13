Загитова объявила о временной приостановке спортивной карьеры

13 декабря 201921:49

Российская фигуриста Алина Загитова объявила о временной паузе в своей спортивной карьере. Об этом сообщает РИА-Новости.

В Сети появилось видео выступления Загитовой на этапе Гран-при

Как пишет агентство, соответствующее заявление 17-летняя спортсменка сделала в эфире Первого канала. Таким образом, Загитова пропустит российские и мировые чемпионаты этого сезона.

Что стало причиной такого решение не сообщается.

Неделю назад Загитова стала последней в Финале Гран-при в итальянском Турине. Спортсменка снялась с показательных выступлений, назвав причиной травму бедра.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Алина Загитова на ОИ-2018
ТЕГИ:Алина ЗагитоваФигуристы