Загитова объявила о временной приостановке спортивной карьеры

Как пишет агентство, соответствующее заявление 17-летняя спортсменка сделала в эфире Первого канала. Таким образом, Загитова пропустит российские и мировые чемпионаты этого сезона.

Что стало причиной такого решение не сообщается.

Неделю назад Загитова стала последней в Финале Гран-при в итальянском Турине. Спортсменка снялась с показательных выступлений, назвав причиной травму бедра.

