Российские фехтовальщики Керик и Граудынь победили на юниорском чемпионате Европы
Российские спортсмены стали победителями чемпионата Европы по фехтованию среди юниоров, проходящего в турецкой Анталье.
Так, рапирист Александр Керик в финале обошел француза Адриена Эльми-Кокуанака со счетом 15:13. Кроме того, российские спортсмены Павел Пузанков и Искандер Булатов стали бронзовыми призерами в этой дисциплине.
В свою очередь, саблист Павел Граудынь завоевал золото первенства, одержав победу над соперником из Румынии Владом Ковалиу. Россиянин выиграл финальную встречу со счетом 15:12.
Юниорский чемпионат Европы завершится 2 марта. Спортсмены из РФ принимают участие в нем в нейтральном статусе.
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