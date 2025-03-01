Российские фехтовальщики Керик и Граудынь победили на юниорском чемпионате Европы

Так, рапирист Александр Керик в финале обошел француза Адриена Эльми-Кокуанака со счетом 15:13. Кроме того, российские спортсмены Павел Пузанков и Искандер Булатов стали бронзовыми призерами в этой дисциплине.

В свою очередь, саблист Павел Граудынь завоевал золото первенства, одержав победу над соперником из Румынии Владом Ковалиу. Россиянин выиграл финальную встречу со счетом 15:12.

Юниорский чемпионат Европы завершится 2 марта. Спортсмены из РФ принимают участие в нем в нейтральном статусе.

