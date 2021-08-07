Российские болельщики встретили прыгунью Сидорову в Шереметьево с оркестром

Обладательницу серебряной медали Олимпиады-2020 в Токио по прыжкам с шестом Анжелику Сидорову болельщики встретили на родине с оркестром.

Спортсмены прибыли из Токио в московский аэропорт Шереметьево. Российскую прыгунью Анжелику Сидорову, завоевавшую олимпийское серебро в прыжках в высоту, встречали болельщики, жкрналисты и оркестр.

Закрытие олимпиады состоится 8 августа. К этому моменту спортсмены разыграют 339 комплектов наград в 40 видах спорта.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

