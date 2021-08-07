Российские болельщики встретили прыгунью Сидорову в Шереметьево с оркестром
Обладательницу серебряной медали Олимпиады-2020 в Токио по прыжкам с шестом Анжелику Сидорову болельщики встретили на родине с оркестром.
Спортсмены прибыли из Токио в московский аэропорт Шереметьево. Российскую прыгунью Анжелику Сидорову, завоевавшую олимпийское серебро в прыжках в высоту, встречали болельщики, жкрналисты и оркестр.
Закрытие олимпиады состоится 8 августа. К этому моменту спортсмены разыграют 339 комплектов наград в 40 видах спорта.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 320 / сут.
Умерли
164 тыс.+793 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+19 485 / сут.
- Российские синхронистки после шестой победы подряд в групповых соревнования на ОИ-2020 могут закончить карьеру
- Россиянин Рашидов завоевал в борьбе вольным стилем бронзу в Токио в весе до 65 кг
- Серебряная трагедия российской гимнастики
- Ценам на кофе пророчат рекордный рост
- Гимнастка Дина Аверина продолжит карьеру, если позволит здоровье
- Российские болельщики встретили прыгунью Сидорову в Шереметьево с оркестром
- Глава ОКР: Поражение российских гимнасток – не трагедия
- Россия уступила золото в художественной гимнастике впервые за 25 лет
- В МВД России составили портрет среднестатистического преступника
- В России за прошедшие сутки выявили 22 320 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru