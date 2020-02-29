Российские биатлонисты запрашивают позицию Международного союза по делу Логинова
В Союзе биатлонистов России (СБР) обратились в Международный союз биатлонистов (IBU) с просьбой предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, сообщает ТАСС.
В СБР расценивают отсутствие реакции IBU на обыски итальянской полицией номеров российских биатлонистов, в том числе Александра Логинова, победившего в спринте на чемпионате мира, как попытку повлиять на результаты соревнований.
«В действии (а точнее — бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия», — цитирует Газета.ru сообщение СБР.
Напомним, поводом для обысков в номере Логинова и его личного тренера Александра Касперовича стало письмо антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен, которая заподозрила спортсмена в возможном употреблении нелегальных веществ.
Обыски в номере российских биатлонистов Логинова и Евгения Гараничева прошли утром 22 февраля. В ходе них полиция изъяла телефон и компьютер Логинова, а также проверила его автомобиль. После этого биатлонист снялся с соревнований.
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