Российская велогонщица заняла 21 место на Олимпиаде в Париже

Российская велогонщица Тамара Дронова заняла 21-е место из 35 в индивидуальной гонке с раздельного старта на дистанции 32,4 км на Олимпийских играх в Париже.

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Результат Дроновой составил 43 минуты 42,16 секунды.

Золотую медаль завоевала австралийка Грейс Браун (39.38,24), второе место заняла британка Анна Хендерсон (41.09,83), третье — американка Хлоя Дигерт (41.10,70).

Ранее стало известно, что российский пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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