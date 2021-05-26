Российская теннисистка Веснина не смогла вылететь во Францию на «Ролан Гаросс»

По словам Весниной, информацию об отмене рейса от авиакомпании Air France она получила за 2 часа до вылета. Спортсменка заявила, что собирается вылететь завтра, отметив, что четверг является последним днем регистрации участников турнира.

Ранее в среду стало известно, что авиакомпания Air France отменила запланированный на среду рейс AF1154 Париж-Москва, который должен был приземлиться в Шереметьево в 15:00. В Air France «Новой газете» сообщили, что рейс отметили по связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии причинам.

