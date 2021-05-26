Российская теннисистка Веснина не смогла вылететь во Францию на «Ролан Гаросс»

Российская теннисистка Елена Веснина не смогла вылететь во Францию для участия в чемпионате «Ролан Гарросс» из-за отмененного рейса. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

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По словам Весниной, информацию об отмене рейса от авиакомпании Air France она получила за 2 часа до вылета. Спортсменка заявила, что собирается вылететь завтра, отметив, что четверг является последним днем регистрации участников турнира.

Ранее в среду стало известно, что авиакомпания Air France отменила запланированный на среду рейс AF1154 Париж-Москва, который должен был приземлиться в Шереметьево в 15:00. В Air France «Новой газете» сообщили, что рейс отметили по связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии причинам.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Большой ТеннисСпорт
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