Российская теннисистка Самсонова выиграла турнир WTA в Нидерландах
Россиянка Людмила Самсонова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).
В финале россиянка встретилась с представительницей Канады Бьянкой Андрееску. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 7:5.
В 2021 году в составе российской сборной Самсонова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.
Российским теннисистам разрешили участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже. Окончательное решение будет принято после проверки спецкомиссии МОК на соответствие спортсменов критериям нейтрального статуса, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская теннисистка Самсонова выиграла турнир WTA в Нидерландах
- Певица МакSим впервые вышла на сцену после болезни
- МИД Швейцарии допустил участие Путина во второй конференции по Украине
- Перенесший сердечный приступ Эриксен забил гол за сборную Дании
- Певица Катя Лель заявила о знаках внимания от Жан-Клода Ван Дамма
- В Нальчике 13 человек эвакуировали с остановившегося аттракциона
- Минфин США отказался считать воровством передачу Украине доходов от активов РФ
- В Подмосковье двое неизвестных напали с ножом на мужчину
- Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными организациями
- В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru