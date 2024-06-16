Российская теннисистка Самсонова выиграла турнир WTA в Нидерландах

Россиянка Людмила Самсонова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).

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В финале россиянка встретилась с представительницей Канады Бьянкой Андрееску. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

В 2021 году в составе российской сборной Самсонова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Российским теннисистам разрешили участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже. Окончательное решение будет принято после проверки спецкомиссии МОК на соответствие спортсменов критериям нейтрального статуса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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