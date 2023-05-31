Российская теннисистка Блинкова выбила с Roland Garros пятую ракетку мира

Россиянка Анна Блинкова обыграла пятую ракетку мира, французскую теннисистку Каролин Гарсию в матче второго круга Roland Garros, сообщает ТАСС.

Медведев проиграл 172-й ракетке мира и вылетел в первом раунде «Ролан Гарроса»

Матч завершился в трех партиях 4:6, 6:3, 7:5 в пользу спортсменки из России, не получившей номера посева на турнире. В рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации Блинкова занимает 56 место.

Это её второй выход в третий круг турнира Большого шлема в карьере. Впервые она преодолела второй круг супертурнира в 2019, также на Открытом чемпионате Франции.

Следующей соперницей россиянки станет украинка Элина Свитолина.

Ранее шестнадцатилетняя Андреева вышла во второй круг Roland Garros, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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