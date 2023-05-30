Медведев проиграл 172-й ракетке мира и вылетел в первом раунде «Ролан Гарроса»
Вторая ракетка мира Даниил Медведев сенсационно уступил 172-й ракетке мира бразильцу Тьяго Уайлду. Россиянин вел 2:1 по сетам, однако не смог дожать противника.
Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Уайлду понадобились четыре часа и 15 минут, чтобы одолеть оппонента.
Медведев 14 раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок, и реализовал 7 из 13 брейк-поинтов. Его соперник оформил два эйса, оформил девять двойных и 7 из 19 реализованных брейк-поинтов.
Ранее шестнадцатилетняя Мирра Андреева сенсационно вышла во второй круг «Ролан Гарроса», обыграв американку Элисон Риске. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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