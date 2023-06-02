Российская теннисистка Аванесян вышла в четвертый круг Roland Garros
134-я ракетка мира, российская теннисистка Элина Аванесян преодолела порог третьего круга Roland Garros, сообщает «Интерфакс».
В упорном поединке она одолела датчанку Клару Таусон в трех партиях со счетом 3:6, 6:1, 7:5.
Следующий соперник Аванесян определится в противостоянии представительницы Чехии Каролины Муховой и румынки Ирины-Камелии Бегу.
На счету 20-летней россиянки пока нет ни одного титула WTA. Выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису стал для неё наилучшим результатом в карьере.
Ранее Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 Roland Garros, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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