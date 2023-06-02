Российская теннисистка Аванесян вышла в четвертый круг Roland Garros

В упорном поединке она одолела датчанку Клару Таусон в трех партиях со счетом 3:6, 6:1, 7:5.

Следующий соперник Аванесян определится в противостоянии представительницы Чехии Каролины Муховой и румынки Ирины-Камелии Бегу.

На счету 20-летней россиянки пока нет ни одного титула WTA. Выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису стал для неё наилучшим результатом в карьере.

Ранее Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 Roland Garros, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

