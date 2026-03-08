Российская теннисистка Андреева вышла в третий круг «Мастерса» в США

Для восьмой ракетки мира эта победа стала юбилейной. Андреева достигла отметки в 100 выигранных матчей в туре в возрасте 18 лет, 10 месяцев и 7 дней, став самой молодой теннисисткой, которой удалось это сделать со времён Коко Гауфф.

«Я надеюсь, что не остановлюсь на достигнутом и буду продолжать», - прокомментировала Андреева свой юбилейный успех.

В третьем круге «Мастерса» Мирра встретится с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.

Ранее Андреева проиграла в четвёртом круге на Australian Open и покинула турнир, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».