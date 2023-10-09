Теннисист Рублёв всего за час вышел в четвертый круг «Мастерс» в Шанхае
Андрей Рублев сумел выйти в четвертый круг турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов профессионалов в китайском Шанхае. Пятый сеянный россиянин в матче третьего раунда легко прошёл представителя Франции Адриана Маннарино (31 номер посева).
Встреча завершилась в двух сетах - 6:3, 6:0, и продолжалась 1 час 2 минуты. Следующим соперником Рублёва станет теннисист из США Томми Пол (12 номер посева).
Сегодня же россиянин Карен Хачанов (7 ракетка мира) не сумел пройти в четвёртый круг, уступив болгарскому теннисисту Григору Димитрову (18 номер посева) - 6:7, 4:6.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», турнир в Шанхае проходит на покрытии «хард». Призовой фонд составляет 8,8 миллиона долларов.
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