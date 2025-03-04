Российская Team Spirit выиграла DreamLeague Season 25 по Dota 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем международного турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $1 миллион.

В финальном матче она обыграла британскую Tundra Esports со счетом 3:2, сообщает пресс-служба турнира.

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В составе Team Spirit выступали россияне Денис Сигитов (Larl), Магомед Халилов (Collapse), Ярослав Найденов (Miposhka), Александр Филин (rue) и украинец Илья Мулярчук (Yatoro). За победу команда получила $250 тысяч, тогда как серебряный призер заработал $100 тысяч.

Третье место заняла российская PARIVISION, которой досталось $80 тысяч Team Spirit ранее дважды выигрывала The International — в 2021 и 2023 годах, передает «Радиоточка НСН».

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