Легенда Dota 2 назвал преимущество игрока с чипом Илона Маска
Игрок с вживленным мозговым чипом Neuralink компании американского миллиардера Илона Маска будет обладать преимуществом перед другими соперниками, заявил известный киберспортсмен, легенда Dota 2 Ярослав Кузнецов.
«Наверное, в плане скорости у него будет преимущество перед другими игроками: ему не надо передвигать мышку, нажимать на клавиши», — заявил он в беседе с NEWS.ru.
При этом киберспортсмен добавил, что позитивно относится к подобным современным инновациям.
Ранее сообщалось, что парализованный пациент с вживленным мозговым чипом Neuralink смог сыграть в компьютерную игру Counter-Strike 2, напоминает «Радиоточка НСН».
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