Легенда Dota 2 назвал преимущество игрока с чипом Илона Маска

«Наверное, в плане скорости у него будет преимущество перед другими игроками: ему не надо передвигать мышку, нажимать на клавиши», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

При этом киберспортсмен добавил, что позитивно относится к подобным современным инновациям.

Ранее сообщалось, что парализованный пациент с вживленным мозговым чипом Neuralink смог сыграть в компьютерную игру Counter-Strike 2, напоминает «Радиоточка НСН».

