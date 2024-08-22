Легенда Dota 2 назвал преимущество игрока с чипом Илона Маска

Игрок с вживленным мозговым чипом Neuralink компании американского миллиардера Илона Маска будет обладать преимуществом перед другими соперниками, заявил известный киберспортсмен, легенда Dota 2 Ярослав Кузнецов.

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«Наверное, в плане скорости у него будет преимущество перед другими игроками: ему не надо передвигать мышку, нажимать на клавиши», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

При этом киберспортсмен добавил, что позитивно относится к подобным современным инновациям.

Ранее сообщалось, что парализованный пациент с вживленным мозговым чипом Neuralink смог сыграть в компьютерную игру Counter-Strike 2, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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