Российская шахматистка Баделько сменила спортивное гражданство
Российская шахматистка Ольга Баделько сменила спортивное гражданство, и теперь намерена выступать под флагом Австрии. Соответствующая информация представлена в профиле спортсменки на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
При этом Баделько не впервые меняет спортивное гражданство. До 2021 года она представляла Белоруссию, в составе сборной этой страны в 2016 и 2018 годах она принимала участие в шахматных Олимпиадах.
Спортсменка заняла 29 место в январском женском рейтинге FIDE. Среди россиянок ее опережают лишь Александра Горячкина (пятое место), Екатерина Лагно (8), Полина Шувалова (11) и Лея Гарифуллина (26).
С февраля 2022 года шахматисты России и Белоруссии выступают в нейтральном статусе, без гимна и флага. На данный момент в другие страны перешло более 200 российских шахматистов, передает «Радиоточка НСН».
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