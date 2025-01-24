Российская шахматистка Баделько сменила спортивное гражданство

Российская шахматистка Ольга Баделько сменила спортивное гражданство, и теперь намерена выступать под флагом Австрии. Соответствующая информация представлена в профиле спортсменки на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

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При этом Баделько не впервые меняет спортивное гражданство. До 2021 года она представляла Белоруссию, в составе сборной этой страны в 2016 и 2018 годах она принимала участие в шахматных Олимпиадах.

Спортсменка заняла 29 место в январском женском рейтинге FIDE. Среди россиянок ее опережают лишь Александра Горячкина (пятое место), Екатерина Лагно (8), Полина Шувалова (11) и Лея Гарифуллина (26).

С февраля 2022 года шахматисты России и Белоруссии выступают в нейтральном статусе, без гимна и флага. На данный момент в другие страны перешло более 200 российских шахматистов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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