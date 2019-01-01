Российская сборная по хоккею отправила американцев домой

Российская сборная по хоккею успешно завершила матч четвертьфинала чемпионата мира с американцами и вышла в полуфинал. Матч со сборной США окончился со счётом 4:3 в пользу россиян.

Сборная США традиционно разыгрывается только к плей-офф, однако, сегодня её подвело везение, рассказал в эфире НСН спортивный обозреватель Виктор Хрущев. Тем не менее, он высоко оценил уровень команды, которую набрали американцы.

«Матч получился по всем меркам НХЛовский. Традиционно в североамериканской сборной набирают ход по ходу чемпионатов мира. Как правило, приезжают на турнир впритык, оказываются не очень сыгранными, и по ходу группового турнира скатываются. К плей-офф, конечно же, они уже подходят в совершенно иной форме, в группе они могут допустить ошибки, оплошности, проиграть, что, собственно, с американцами и случилось на нынешнем турнире. Американцы привезли в Словакию команду будущего — очень сильную, состоящую и молодых и перспективных игроков», — подметил Хрущев.

Что касается россиян, они, по мнению обозревателя, тоже играли не без ошибок. Остаётся надеяться, что в полуфинале, а там, быть может, и в финале ведущие игроки сборной покажут себя в полную мощь, отметил собеседник НСН.