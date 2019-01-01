Российская сборная по хоккею отправила американцев домой
Спортивный обозреватель разобрал для НСН просчёты сборной США в четвертьфинале и рассказал, чего ждёт от отечественных звёзд хоккея.
Российская сборная по хоккею успешно завершила матч четвертьфинала чемпионата мира с американцами и вышла в полуфинал. Матч со сборной США окончился со счётом 4:3 в пользу россиян.
Сборная США традиционно разыгрывается только к плей-офф, однако, сегодня её подвело везение, рассказал в эфире НСН спортивный обозреватель Виктор Хрущев. Тем не менее, он высоко оценил уровень команды, которую набрали американцы.
«Матч получился по всем меркам НХЛовский. Традиционно в североамериканской сборной набирают ход по ходу чемпионатов мира. Как правило, приезжают на турнир впритык, оказываются не очень сыгранными, и по ходу группового турнира скатываются. К плей-офф, конечно же, они уже подходят в совершенно иной форме, в группе они могут допустить ошибки, оплошности, проиграть, что, собственно, с американцами и случилось на нынешнем турнире. Американцы привезли в Словакию команду будущего — очень сильную, состоящую и молодых и перспективных игроков», — подметил Хрущев.
Что касается россиян, они, по мнению обозревателя, тоже играли не без ошибок. Остаётся надеяться, что в полуфинале, а там, быть может, и в финале ведущие игроки сборной покажут себя в полную мощь, отметил собеседник НСН.
«Наши на групповом этапе выглядели хорошо, обыграли всех соперников, но в последнем матче со шведами пропустили четыре шайбы. Это был тревожный звоночек, поэтому американцы в четвертьфинале использовали те слабости обороны, которые проявились у нашей команды в матче со шведами. Но выиграли мы 4:3, всё хорошо, что хорошо кончается. Теперь полуфинал, и почти гарантированы медали очередного чемпионата мира. Остаются, правда, вопросы к нашим сильнейшим игрокам, которые признанные звёзды не только сборной России, но и Национальной хоккейной лиги — Овечкину, Малкину, Ковальчуку. К Ковальчуку особенно много вопросов, не особенно понятна его роль в сборной. Но я думаю, что, может быть, как раз они сидят в засаде и разыграются на главных матчах — полуфинале и, я надеюсь, в финале», — заключил эксперт.
Добавим, за российскую команду в четвертьфинале отличились Кирилл Капризов, Никита Гусев, Михаил Сергачёв, Михаил Григоренко. За американцев голы забили Брэдли Шей, Ноа Хенифин и Алекс Дебринкат. Следующим соперником россиян станет победитель матча между Канадой и Швейцарией.
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