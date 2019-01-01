Стогниенко: Главные матчи ЧМ по хоккею начинаются сейчас. До этого была разминка
Спортивный комментатор Владимир Стогниенко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Сборная России по хоккею стала единственной командой, не потерпевшей и одного поражения на ЧМ
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии, одержала семь побед и стала единственной командой, которая на турнире не потерпела ни одного поражения. В четвертьфинале Россия сыграет с командой США.
Владимир Стогниенко : «Могу только сказать, что наша сборная на этом чемпионате мира производит мощнейшее впечатление. Плохих игроков в ее составе нет в принципе. Нет средних. Все – прекрасные. Но, нужно понимать, что самые главные матчи чемпионата мира начинаются сейчас. Все, что было до этого – разминка!», - подчеркнул Владимир Стогниенко, общаясь с НСН.
В московском метро рассказали подробности ЧП в тоннеле
В московском метро объяснили, почему накануне вечером людей не выводили из трех застрявших поездов в тоннеле Солнцевской и Большой кольцевой линий пешком. Было решено подогнать составы, иначе людям пришлось бы идти по путям более километра, что опасно без специальной подготовки. В тоннеле в этот момент на полную мощность была запущена вентиляция. На станции пассажиров ждали медики, но их помощь не потребовалась.
Владимир Стогниенко : «Всем, кто пользуется метрополитеном (я лично на метро езжу регулярно), я желаю не попадать в такие ситуации, потому, что это, конечно, серьезный – серьезный стресс. Замечательно, что никому не понадобилась медицинская помощь», - отметил он в беседе с НСН.
Жена Касильяса рассказала о своем онкологическом заболевании
Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании. Она выступила с заявлением в Instagram. У Карбонеро обнаружили злокачественную опухоль.
Владимир Стогниенко : «Болезни как-то сразу буквально обрушились на эту семью. Мы помним, что совсем недавно и у самого Касильяса были проблемы, а теперь вот у его супруги. Пожелаем им здоровья. В принципе, онкологические заболевания обнаруженные на ранней стадии, поддаются лечению. Так что, и Икеру и его супруге – здоровья!»,- пожелал он в эфире НСН.
Эмилия Кларк изучала речи Гитлера, чтобы вжиться в роль
Британская актриса Эмилия Кларк призналась, что изучала речи Адольфа Гитлера, чтобы сыграть Дейнерис Таргариен в последнем эпизоде «Игры престолов».
Владимир Стогниенко : «На мой взгляд, Эмилия Кларк пыталась вести себя демонически, но весь последний эпизод не привел меня в восторг. Как, впрочем, и многих других поклонников «Игры престолов» по всему миру», - признался он НСН.
Макгрегор заявил, что уверен в реванше с Нурмагомедовым
Конор Макгрегор заявил, что уверен в реванше с Нурмагомедовым. Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в октябре прошлого года на UFC 229.
Владимир Стогниенко : «Я думаю, что такой бой желателен UFC с точки зрения коммерческой привлекательности. Но, честно говоря, совершенно непонятно, за счет чего Макгрегор может взять реванш, может победить Хабиба Нурмагомедова. Скорее всего, эта битва пойдет по тому же сценарию. Хотя, кто знает… У Конора много поклонников по всему миру, которые, наверно, верят в другой исход», - отметил Владимир Стогниенко в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.