Стогниенко: Главные матчи ЧМ по хоккею начинаются сейчас. До этого была разминка

Владимир Стогниенко : «Болезни как-то сразу буквально обрушились на эту семью. Мы помним, что совсем недавно и у самого Касильяса были проблемы, а теперь вот у его супруги. Пожелаем им здоровья. В принципе, онкологические заболевания обнаруженные на ранней стадии, поддаются лечению. Так что, и Икеру и его супруге – здоровья!»,- пожелал он в эфире НСН.

