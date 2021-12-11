Российская сборная по биатлону завоевала второе место в эстафете на этапе Кубка мира

Спортсменки сборной России по биатлону завоевали серебро в эстафете на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Золото досталось сборной Швеции с результатом 1 час 13 минут 52,5 секунды. Российская сборная составе: Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой - уступила победительницам 29,1 секунды. Бронзу получила сборная Франции (+59,2 сек).

Ранее российских биатлонистов Эдуарда Латыпова и Василия Томшина не пустили на стадион в австрийском Хохфильцене из-за новых коронавирусных ограничений, сообщает «Матч ТВ».

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Фото: instagram.com/biathlon_russia
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