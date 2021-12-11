Российская сборная по биатлону завоевала второе место в эстафете на этапе Кубка мира

Самолет МЧС России вылетел из Волгограда в Кейптаун Арестована начальник отдела по вопросам миграции МВД России по Пушкинскому городскому округу МО Тысячи человек вышли на улицы Вены в знак протеста против ограничительных мер Продюсера CNN Гриффина подозревают в сексуальных домогательствах В Чебоксарах местные власти закрасили граффити, созданное по мотивам книги Джоанн Роулинг «Гарри Поттер»