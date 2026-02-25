Водители такси сравнили требования к работе с «полетом на Луну»

Водители такси сегодня вынуждены нарушать требования и законодательные нормы, так как иначе просто не смогут работать, заявил блогер, президент Ассоциации Содействия Развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов в пресс-центре НСН.

«То, что водители подделывают путевые листы – это факт, все об этом знают. Сейчас уже есть прецеденты, когда за это заводят уголовные дела на самих водителей. Не несёт ответственность даже тот, кто продал эти путевые листы, никто не разбирается – крайний всегда водитель. Но 99% водителей ответят вам, что делают это не ради нарушения закона, а потому что хотят работать, и других вариантов у них нет. ФЗ №580, к сожалению, заставил людей «лететь на Луну». Водителям сказали: вы должны выполнить все эти требования, а как – нас не волнует», - отметил он.

По его словам, предрейсовые осмотры на практике не работают, так как нет инфраструктуры.

«Мы в нашей Ассоциации считаем, что если закон и пишется, то он должен смотреть в реалии, которые есть на рынке. И одна из реалий такова, что отсутствует инфраструктура с предрейсовыми осмотрами. Даже в Москве! Хотя город богаче и водители зарабатывают больше. Не развивается инфраструктура, не вкладывается бизнес. Но рейды проводятся. И водителей задерживают уже на дорогах. Почему в таксопарках тогда не проверяют? К безопасности это, на мой взгляд, отношения не имеет. В 2023 году все рассчитывали, что закон поспособствуют обелению отрасли. Но что произошло на самом деле? Те, кто уже имел разрешение на перевозку пассажиров и багажа в легковом такси, так и остались на рынке. Но часть из них предпочли уйти в серые схемы. Только из-за того, что очень много обязанностей, а овчинка выделки не стоит», - добавил он.

Самозанятые водители сегодня в большинстве случаев заменяют общественный транспорт, заявил руководитель «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов в пресс-центре НСН.

