В Госдуме признали бесполезность медосмотров водителей такси

Он подчеркнул, что фиктивные медосмотры надо заменить на другие методы контроля.

«Медосмотры у нас фиктивные. В частных беседах это признают и представители МВД. Но они говорят, что не будут этим заниматься: врач берёт 100 рублей за один день осмотра, это административка, а у сотрудников полиции есть более серьёзные дела. И это правда! То есть мы создаем иллюзию безопасности, но ничего не делаем, чтобы реально её обеспечить. Сейчас много современных электронных методов контроля, чтобы исключить нарушения», - отметил он.

В качестве примера он привел водителей каршеринга, которые не проходят такие осмотры.

«А сколько мы видим аварий с каршерингом – то пьяный водитель, то без прав под чужим аккаунтом… Так почему же мы для каршеринга не вносим обязательные медосмотры? Непонятный человек садится за руль серьёзного механического средства. Почему это не приходит в голову нашим чиновникам? Ну, пусть обяжут и водителей каршеринга проходить медосмотры», - заключил собеседник НСН.

Сейчас служба заказа такси на свой взгляд определяет стоимость поездки, что абсолютно ненормально: всегда формировали стоимость поездки перевозчики, исходя из затрат, заявил блогер, президент Ассоциации Содействия Развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов в пресс-центре НСН.

