В Госдуме признали бесполезность медосмотров водителей такси
Существующая система предрейсовых осмотров для таксистов невыполнима, а все медосмотры создают иллюзию безопасности, заявил НСН Сергей Лисовский.
Требования к водителям профессионального такси закон не устанавливает: там работают и люди с судимостями, и с сотнями невыплаченных штрафов, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в пресс-центре НСН.
«Надо чётко понимать, что существующая система предрейсовых осмотров для таксистов, установленная ФЗ №580, невыполнима, даже для таксопарков. Более того, она порождает иллюзию безопасности. Но если мы посмотрим за последние 5 лет резонансные смертельные ДТП, то в них ведь участвуют именно профессиональные таксисты. И у них у всех были справки о прохождении предрейсового осмотра. А по факту там было алкогольное или наркотическое опьянение. Требования к водителям профессионального такси закон не устанавливает: там работают и люди с судимостями, с сотнями невыплаченных штрафов. И закон это им разрешает», - рассказал он.
Он подчеркнул, что фиктивные медосмотры надо заменить на другие методы контроля.
«Медосмотры у нас фиктивные. В частных беседах это признают и представители МВД. Но они говорят, что не будут этим заниматься: врач берёт 100 рублей за один день осмотра, это административка, а у сотрудников полиции есть более серьёзные дела. И это правда! То есть мы создаем иллюзию безопасности, но ничего не делаем, чтобы реально её обеспечить. Сейчас много современных электронных методов контроля, чтобы исключить нарушения», - отметил он.
В качестве примера он привел водителей каршеринга, которые не проходят такие осмотры.
«А сколько мы видим аварий с каршерингом – то пьяный водитель, то без прав под чужим аккаунтом… Так почему же мы для каршеринга не вносим обязательные медосмотры? Непонятный человек садится за руль серьёзного механического средства. Почему это не приходит в голову нашим чиновникам? Ну, пусть обяжут и водителей каршеринга проходить медосмотры», - заключил собеседник НСН.
Сейчас служба заказа такси на свой взгляд определяет стоимость поездки, что абсолютно ненормально: всегда формировали стоимость поездки перевозчики, исходя из затрат, заявил блогер, президент Ассоциации Содействия Развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
- ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме на Кубани
- В Госдуме признали бесполезность медосмотров водителей такси
- СМИ: В канцелярии президента Польши украли свыше $140 тысяч
- Россиянам назвали главную причину «неадекватных» цен на такси
- Водители такси сравнили требования к работе с «полетом на Луну»
- Российская саблистка Таллада стала чемпионкой Европы среди юниорок
- В ФМБА рассказали о готовности трех вакцин от колоректального рака
- Частных водителей призвали включить в Транспортную стратегию
- Как самозанятые водители заменили общественный транспорт
- В Оренбурге предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена