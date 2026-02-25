СМИ: В канцелярии президента Польши украли свыше $140 тысяч
Более 500 тысяч злотых (около $141 тысяч) украли из кассы канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого. Об этом пишет Gazeta Wyborcza, ссылаясь на окружную прокуратуру Варшавы.
Обстоятельства произошедшего не приводятся, издание ссылается на тайну следствия. К преступлению могут быть причастны несколько служащих канцелярии.
«Уже допрашиваются первые свидетели, устанавливается точная сумма ущерба и количество пострадавших», - рассказал прокурор Петр Скиба.
Ранее в немецком городе Гельзенкирхен неизвестные похитили из хранилища банка Sparkasse ценности на сумму свыше 100 млн евро.
Горячие новости
- ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме на Кубани
- В Госдуме признали бесполезность медосмотров водителей такси
- СМИ: В канцелярии президента Польши украли свыше $140 тысяч
- Россиянам назвали главную причину «неадекватных» цен на такси
- Водители такси сравнили требования к работе с «полетом на Луну»
- Российская саблистка Таллада стала чемпионкой Европы среди юниорок
- В ФМБА рассказали о готовности трех вакцин от колоректального рака
- Частных водителей призвали включить в Транспортную стратегию
- Как самозанятые водители заменили общественный транспорт
- В Оренбурге предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена