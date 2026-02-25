СМИ: В канцелярии президента Польши украли свыше $140 тысяч

Более 500 тысяч злотых (около $141 тысяч) украли из кассы канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого. Об этом пишет Gazeta Wyborcza, ссылаясь на окружную прокуратуру Варшавы.

Обстоятельства произошедшего не приводятся, издание ссылается на тайну следствия. К преступлению могут быть причастны несколько служащих канцелярии.

«Уже допрашиваются первые свидетели, устанавливается точная сумма ущерба и количество пострадавших», - рассказал прокурор Петр Скиба.

Ранее в немецком городе Гельзенкирхен неизвестные похитили из хранилища банка Sparkasse ценности на сумму свыше 100 млн евро.

