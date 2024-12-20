Российская прыгунья с шестом Аминжанова сменила спортивное гражданство

Российская спортсменка Парвина Аминжанова получила разрешение представлять Таджикистан на соревнованиях. Информация об этом появилась в профиле Аминжановой на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Двадцатилетняя спортсменка из Санкт-Петербурга выступает в прыжках с шестом. В 2024 году Аминжанова получила бронзу чемпионата вузов в составе Университета имени Лесгафта, а также заняла восьмое место на молодежном первенстве России. Личный рекорд легкоатлетки — 3,80 метра.

Прыгунья имеет право выступать за Таджикистан на международных турнирах с сентября текущего года.

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