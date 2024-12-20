Российская прыгунья с шестом Аминжанова сменила спортивное гражданство
Российская спортсменка Парвина Аминжанова получила разрешение представлять Таджикистан на соревнованиях. Информация об этом появилась в профиле Аминжановой на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Двадцатилетняя спортсменка из Санкт-Петербурга выступает в прыжках с шестом. В 2024 году Аминжанова получила бронзу чемпионата вузов в составе Университета имени Лесгафта, а также заняла восьмое место на молодежном первенстве России. Личный рекорд легкоатлетки — 3,80 метра.
Прыгунья имеет право выступать за Таджикистан на международных турнирах с сентября текущего года.
Ранее теннисистка Элина Аванесян сменила спортивное гражданство с российского на армянское.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителя Ставрополья приговорили к пяти годам колонии за издевательства над семьей
- Прокурор попросил суд приговорить певца Шарлота к 7 годам и 5 месяцам колонии
- Грузинский премьер заявил о намерении внести изменения в закон об иноагентах
- Суд арестовал машиниста попавшего в аварию в Мурманской области поезда
- В Хорватии в школе подросток напал с ножом на семь человек
- СМИ: Блогер Артур Бабич переехал в Россию
- Матвиенко: Законодательство против иноагентов продолжат ужесточать в России
- В России возбудили уголовное дело против наемницы из Дании
- Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
- Миронов призвал снизить процент по ипотеке до половины от ставки Центробанка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru