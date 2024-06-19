ФТР назвала состав теннисистов на Олимпиаду в Париже
Федерация тенниса России обнародовала список отечественных спортсменов, заявленных на Олимпийские игры в Париже. Перечень представлен в Telegram-канале ФТР.
По данным объединения, в рамках соревнования восемь россиян сыграют в парном и одиночном разрядах. В парах выступят Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев, Мирра Андреева и Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер. Также все эти теннисисты выйдут на корты в одиночном разряде.
«Соревнования в теннисе на Олимпийских играх пройдут 27 июля - 4 августа», — напомнили в ФТР.
Олимпиада-2024 стартует в Париже 26 июля и завершится 11 августа, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru