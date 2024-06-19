ФТР назвала состав теннисистов на Олимпиаду в Париже

По данным объединения, в рамках соревнования восемь россиян сыграют в парном и одиночном разрядах. В парах выступят Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев, Мирра Андреева и Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер. Также все эти теннисисты выйдут на корты в одиночном разряде.

«Соревнования в теннисе на Олимпийских играх пройдут 27 июля - 4 августа», — напомнили в ФТР.

Олимпиада-2024 стартует в Париже 26 июля и завершится 11 августа, пишет Ura.ru.

