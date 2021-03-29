Российская молодёжная сборная уступила Франции в матче отбора Евро-2021
Молодёжная сборная России по футболу уступила команде Франции в матче первого тура группового этапа Евро-2021, сообщает Regnum.
Встреча двух команд завершилась со счётом 0:2. Соперник россиян забил два своих гола с пенальти. Во втором тайме российские футболисты создали несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли.
Ранее российские футболисты разгромили сборную Исландии в матче первого тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы.
Встреча, которая прошла в венгерском Дьёре, завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Михаила Галактионова.
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