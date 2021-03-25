Молодёжная сборная России с победы стартовала на чемпионате Европы по футболу

Российские футболисты разгромили сборную Исландии в матче первого тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы, сообщает ТАСС.

Встреча, которая прошла в венгерском Дьёре, завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Михаила Галактионова. Голы забили Фёдор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. Единственный мяч у исландцев на счету Свейнна Гудьонсена.

В следующей игре молодёжная сборная России встретится с молодёжкой Франции. Матч пройдёт в венгерском городе Сомбатхей 28 марта. Там же 31 марта подопечные Михаила Галактионова сыграют против сборной Дании.

Финальная часть чемпионата Европы по футболу среди молодёжи (U-21) проходит в Словении и Венгрии. В плей-офф попадут 8 из 16 сборных, которые разбиты на четыре группы. Финальный турнира пройдет 6 июня в Любляне.

