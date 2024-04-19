Россиянин Кучеров стал лучшим бомбардиром сезона НХЛ
Нападающего хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» россиянина Никиту Кучерова признали лучшим бомбардиром регулярного сезона-2023/24 Национальной хоккейной лиги, игрок во второй раз в своей карьере завоевал приз «Арт Росс Трофи».
В 81 матче чемпионата НХЛ Кучеров набрал 144 очка. Спортсмен забросил 44 шайбы, сделал 100 голевых передач и стал первым в бомбардирском зачете.
В тройку лидеров вошли форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с 140 очками в 82 играх и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 132 очка в 76 матчах.
Кучеров стал обладателем приза «Арт Росс Трофи» как игрок, набравший наибольшее количество очков по системе гол+пас в регулярном чемпионате лиги. Россиянин уже выигрывал этот трофей в сезоне-2018/19: тогда Кучеров набрал 128 очков в 82 матчах.
Ранее Никита Кучеров первым из российских игроков преодолел отметку в 100 результативных передач в рамках одного регулярного чемпионата НХЛ, пишет RT.
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