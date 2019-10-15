Российская молодежная сборная по футболу обошла эстонцев

Встреча завершилась с разгромным счетом 5:0. Матч отборочного турнира ЧЕ среди игроков не старше 21 года проходил в эстонском городе Пярну. В составе российской команды голы забили Чалов, Глушенков, Глебов, Круговой и Калугин. Для всех, кроме Чалова, это были первые мячи за сборную России.

Российская команда сейчас занимает второе место в группе, набрав 8 очков в четырех матчах. В пятом туре 15 ноября, который пройдет в Ростове-на-Дону, россияне примут команду Латвии. Сам молодежный ЧЕ-2021 пройдет на территории Венгрии и Словении с 13 по 27 июня 2021 года.

