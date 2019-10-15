Рэпер Баста выкупил футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону»

Российский рэпер и продюсер Василий Вакуленко, более известный как Баста, приобрел футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону», сообщает Ura.ru.

В пресс-службе футбольного клуба заявили, что исполнитель закрыл долги команды и вложил в нее 10 миллионов рублей. В ростовском СКА отметили, что сейчас клуб сконцентрировался на «перезагрузке» и воспитании своих игроков.

В свою очередь RT отмечает, что финансовую помощь клубу должно оказать дочернее предприятие Ростеха «РТ-Капитал», а также власти Ростовской области.

