Российская лучница Осипова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр

Россиянка Елена Осипова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в стрельбе из лука.

Российская лучница Елена Осипова уступила Ан Сан из Южной Кореи со счетом 5:6 в финале олимпийского турнира в личном зачете и завоевала серебряную медаль.

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