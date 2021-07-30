Российская лучница Осипова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр
Россиянка Елена Осипова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в стрельбе из лука.
Российская лучница Елена Осипова уступила Ан Сан из Южной Кореи со счетом 5:6 в финале олимпийского турнира в личном зачете и завоевала серебряную медаль.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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