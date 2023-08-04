Российская фигуристка Софья Самоделкина сменила гражданство

По информации издания, 16-летняя спортсменка получила паспорт Казахстана в ускоренном порядке. В республике родился один из ее родственников.

Самоделкина стала победительницей и призером этапов Гран-при России. Она является второй российской фигуристкой, которой удалось сделать тройной аксель и четверной сальхов в одной программе.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова предложила запретить возвращать российское гражданство сменившим сборную спортсменам, передает «Радиоточка НСН».

