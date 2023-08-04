Российская фигуристка Софья Самоделкина сменила гражданство
Российская фигуристка Софья Самоделкина сменила гражданство и намерена выступать за Казахстан, сообщил телеканал «Матч ТВ».
По информации издания, 16-летняя спортсменка получила паспорт Казахстана в ускоренном порядке. В республике родился один из ее родственников.
Самоделкина стала победительницей и призером этапов Гран-при России. Она является второй российской фигуристкой, которой удалось сделать тройной аксель и четверной сальхов в одной программе.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова предложила запретить возвращать российское гражданство сменившим сборную спортсменам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru