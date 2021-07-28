Российская дзюдоистка Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпиады
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова стала бронзовым призёром токийской Олимпиады, сообщает «Чемпионат».
В поединке за третье место в весовой категории до 70 кг представительница России оказалась сильнее Барбары Матич из Хорватии (1:0, вазари).
Ранее на Олимпиаде в Токио россиянка Земфира Магомедалиева одержала победу над Наоми Грэм (США) в поединке 1/8 финала боксёрского турнира в среднем весе, сообщает RT.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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