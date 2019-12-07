Футбольные фанаты России готовят протесты из-за задержаний болельщиков «Спартака»
Фанатские группировки ЦСКА и «Краснодара» сообщили о подготовке акции протеста в качестве ответа на задержания болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге. Сообщение было опубликовано в социальных сетях.
В частности, фанаты «Краснодара» SS-15 сообщили о готовности покинуть 1115-й сектор трибун на 30-й минуте матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Игра состоится сегодня, 7 декабря.
Также к протесту присоединились и фанаты ЦСКА. Они также запланировали демонстративно уйти с трибун во время матча.
Болельщики «Зенита» уже отреагировали на задержания. Они покинули стадион во время матча петербургского клуба против «Динамо» накануне,6 декабря.
Ранее Объединение болельщиков московского «Спартака» Fratria обратилась к фанатам всех российских футбольных клубов с призывом присоединиться к акции протеста против массовых задержаний в Санкт-Петербурге 30 ноября и 1 декабря. Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в беседе с НСН заявил, что не поддерживает бойкот фанатов.
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