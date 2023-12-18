Кейн обошел Роналду и Холанда в споре за звание лучшего бомбардира года

Нападающий немецкого клуба «Бавария» Гарри Кейн обогнал Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда в споре за звание лучшего бомбардира года.

Эрлинг Холанд признан УЕФА лучшим игроком по итогам сезона-2022/23

В матче чемпионата Германии против «Штутгарта» англичанин оформил хет-трик. Благодаря этому Кейн достиг отметки в 51 забитый мяч.

У португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в настоящее время по 50 забитых мячей.

Ранее Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забившим десять голов за сборную в 38 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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