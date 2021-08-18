Роналду высказался о возможном уходе из «Ювентуса»

Как написал спортсмен в своем Instagram, он сосредоточен на игре в нынешнем клубе, а сообщения о возможном трансфере являются неуважением к упоминаемым клубам. Роналду отметил, что его история в «Реале» «уже написана», и истинные фанаты клуба продолжат любить его, как и он их.

Как сообщили СМИ, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы Роналду вернулся в клуб, и общается с его окружением на эту тему.

Ранее Криштиану Роналду не взяли в символическую сборную чемпионата Европы по футболу. В ворота символической сборной определили голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму, который был признан лучшим игроком Евро-2020.

