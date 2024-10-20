Роналду выпустил собственную коллекцию люксовых часов

Коллекция часов стала совместным проектом спортсмена и ювелирного бренда Jacob & Co. Представлено шесть моделей из нержавеющей стали.

По словам Роналду, коллекция вдохновлена самыми знаковыми моментами из его карьеры. На одной из моделей изображен гол португальца в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2012-2013 годов.

Всего выпущено 999 экземпляров. Желающим приобрести часы придется заплатить $29-160 тысяч в зависимости от модели.

В октябре Роналду вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. В год форвард зарабатывает $285 миллионов, сообщает «Радиоточка НСН».

