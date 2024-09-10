Роналду назвал игроков, способных выиграть «Золотой мяч»

Выиграть «Золотой мяч» в ближайшие несколько лет сможет французский нападающий Килиан Мбаппе. Об этом на своем YouTube-канале заявил португальский форвард Криштиану Роналду.

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В беседе с Рио Фердинандом обладатель пяти «Золотых мячей» отметил, что также претендовать на награду в будущем смогут Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем.

Фердинанд заметил, что шансы получить «Золотой мяч» есть у Винисиуса Жуниора, на что Роналду указал, что в этот список также следует включить молодого игрока «Барселоны» Ламина Ямаля.

Ранее Роналду отличился в матче сборных Португалии и Хорватии в Лиге Наций УЕФА и стал первым в истории игроком в профессиональном футболе, забившим за карьеру 900 мячей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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