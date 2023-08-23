Криштиану Роналду накричал на арбитра матча азиатской Лиги чемпионов

Инцидент произошёл после финала плей-офф, в котором «Аль-Наср» встречался с ФК «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Португалец накричал на арбитра, который, по мнению футболиста, не назначил пенальти после попадания мяча в руку эмиратского игрока.

Режиссёры телетрансляции показали, как проходя мимо судьи Криштиану Роналду по-английски призвал его «проснуться», а затем оттолкнул пытавшегося сделать селфи болельщика и ушёл в раздевалку.

Что касается самого матча, что «Аль-Наср» обыграл «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 4:2 и вышел в групповой этап Лиги чемпионов АФК.

Ранее Криштиану Роналду, заработавший за год 136 млн долларов, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

