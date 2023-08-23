Криштиану Роналду накричал на арбитра матча азиатской Лиги чемпионов
Выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср» Криштиану Роналду резко высказал своё недовольство судейством в матче азиатской Лиги чемпионов.
Инцидент произошёл после финала плей-офф, в котором «Аль-Наср» встречался с ФК «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Португалец накричал на арбитра, который, по мнению футболиста, не назначил пенальти после попадания мяча в руку эмиратского игрока.
Режиссёры телетрансляции показали, как проходя мимо судьи Криштиану Роналду по-английски призвал его «проснуться», а затем оттолкнул пытавшегося сделать селфи болельщика и ушёл в раздевалку.
Что касается самого матча, что «Аль-Наср» обыграл «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 4:2 и вышел в групповой этап Лиги чемпионов АФК.
Ранее Криштиану Роналду, заработавший за год 136 млн долларов, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пострадавшая из-за шорт девушка рассказала о подробностях нападения
- Прокат фильма «Барби» в российских кинотеатрах стартует 9 сентября
- Средства ПВО уничтожили два дрона в Калужской области
- Криштиану Роналду накричал на арбитра матча азиатской Лиги чемпионов
- Диетолог объяснила, чем опасны монодиеты
- Неизвестный сообщил о минировании челябинского аэропорта
- Mash: на экс-участницу украинской команды Na'Vi пожаловались в полицию
- Военнослужащего ВСУ посадили за расстрел гражданского автомобиля в Мариуполе
- Штурмовые отряды ВС РФ улучшили тактическое положение на купянском направлении
- Андрей Пучков назначен гендиректором Объединенной судостроительной корпорации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru